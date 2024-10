Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Seitenscheibe eingeschlagen

Gera (ots)

Gera: Das die Seitenscheibe seines Fahrzeuges eingeschlagen wurde, meldete gestern (23.10.2024) der Eigentümer der Geraer Polizei. Offenbar in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch (22.10.2024 - 23.10.2024) schlugen die Täter die Scheibe des Pkw Opel ein, welcher in der Saalfelder Straße in Gera abgestellt war. Aus dem Auto selbst stahlen sie schließlich die darin befindliche Geldbörse des Eigentümers. Die Geraer Polizei ermittelt nun und möchte gleichzeitig noch einmal darauf hinweisen: Lassen Sie keine Wertgegenstände im Fahrzeug. Nehmen Sie Taschen, Rucksäcke oder Geldbeute immer mit aus dem Fahrzeug. Geben Sie Dieben keine Chance! (KR)

