POL-UL: (GP) Eislingen/Fils - Auffahrunfall mit drei Beteiligten

Am Dienstag verursachte eine 43-Jährige bei Eilsingen/Fils einen Schaden von rund 16.000 Euro.

Der Unfall ereignete sich kurz vor 7 Uhr auf der K1404 (Am Eschenbach) zwischen der Ausfahrt B10 Eislingen-Ost und Eislingen. Ein 62-Jähriger fuhr mit seinem Audi in Richtung Eislingen. Kurz vor dem Kreisverkehr hatte sich ein Stau gebildet. Deshalb kam der Audi zum Stehen. Das erkannte wohl eine 43-Jährige zu spät und leitete eine Vollbremsung ein. Um einen Zusammenstoß auf der winterglatten Straße mit dem Mercedes zu verhindern, wich die Fahrerin des Hyundai nach links aus. Dort kam ihr ein BMW entgegen. Der wurde von einem 42-Jährigen gelenkt. Der Hyundai stieß gegen das Heck des Audi und frontal versetzt mit dem BMW zusammen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Eislingen ermittelt nun, wie es genau zu dem Unfall kam. Den Schaden an dem Audi schätzt die Polizei auf rund 3.000 Euro. Der Hyundai und der BMW waren nur noch Schrott und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden an diesen Fahrzeugen wird auf rund 13.000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge war die Straße Am Eschenbach bis gegen 9.30 Uhr voll gesperrt. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet.

