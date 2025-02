Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim an der Brenz - Radfahrer verletzt

Am Dienstag stießen eine 44-jährige Autofahrerin und ein 27-jähriger Radler in Heidenheim a.d. Brenz zusammen.

Ulm (ots)

Der Mann war kurz vor 12.45 Uhr mit seinem Pedelec auf dem Radweg entlang der Paul-Hartmann-Straße unterwegs. Er fuhr in Richtung Mergelstetten. Von dem Firmengelände kam eine 44-Jährige mit ihrem BMW herausgefahren. Die Fahrerin erkannte den von links annähernden Fußgänger- und Fahrzeugverkehr. Auf den von rechts heranfahrenden Radler achtete sie wohl nicht und es kam zum Zusammenstoß. Der 27-Jährige stürzte auf die Straße. Dabei zog er zog sich Verletzungen zu. Einen Helm hatte der Radler nicht getragen. Der Rettungsdienst brachte ihn in eine Klinik. Die Polizei Heidenheim ermittelt nun den genauen Unfallhergang. Laut Polizei entstand am Auto ein Sachschaden von rund 4.000 Euro, am Fahrrad wohl gar keiner.

