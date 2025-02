Ulm (ots) - Der Renault Trafic stand in der Nacht auf Dienstag in der Weilerstraße. Ein Unbekannter zerstach, vermutlich mit einem Messer, drei Reifen an dem Auto. Der Polizeiposten Blaubeuren (Tel.07344/96350) hat die Ermittlungen nach dem Täter aufgenommen. Die Schadenshöhe ist noch unklar. ++++0324711 (BK) ...

