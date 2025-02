Ulm (ots) - Kurz nach 2 Uhr versuchte ein Unbekannter in der Rechberghäuser Straße in Faurdau ein Auto zu öffnen. Der Dieb war gerade dabei, mit einem Werkzeug an dem Ford Focus herumzuhantieren. Als der Eigentümer in diesem Moment zu seinem Auto kam, ergriff der Täter die Flucht. Die Polizei Göppingen (Tel. ...

mehr