Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Süßen - Einbruch in Rathaus

Am frühen Dienstagmorgen waren Einbrecher in Süßen unterwegs.

Ulm (ots)

In der Zeit zwischen 3.20 Uhr und 4 Uhr schlug ein Unbekannter ein Fenster am Rathaus in der Heidenheimer Straße ein. Anschließend durchsuchte er sämtliche Büroräume. Dabei durchwühlte er Schränke und Rollcontainer auf der Suche nach Brauchbarem. Aus einer Geldkassette stahl er Bargeld. Das Geld sowie einen Laptop und ein Smartphone machte er zu seiner Beute und flüchtete unerkannt. Der Polizeiposten Süßen hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Tel. 07162/939343 entgegen.

++++0321784

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell