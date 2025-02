Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Handtaschenräuber gesucht: 64-jähriges Opfer kam verletzt ins Krankenhaus; BMW-Fahrer soll rücksichtslos gefahren sein; Einbrecher kamen durch die Fassade und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Handtaschenräuber gesucht: 64-jähriges Opfer kam verletzt ins Krankenhaus - Hanau

(lei) Nach einem großen Mann mit schwarzer Bekleidung sucht seit Sonntagabend die Polizei in Hanau. Der Unbekannte hatte gegen 18.35 Uhr eine Frau in der Max-Planck-Straße von hinten überfallen, als diese auf dem Nachhauseweg war. Als er die Handtasche der 64-Jährigen entriss und sie diese festhalten wollte, stürzte die Hanauerin zu Boden und verletzte sich an der Schulter. Sie kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Weitere Täterhinweise nimmt die Kriminalpolizei entgegen (06181 100-123).

2. Einbruch in Blumenladen: Wer kann Hinweise geben? - Hanau

(lei) Über das Dach sind Einbrecher in der Zeit zwischen Samstag, 15 Uhr und Sonntag, 9 Uhr, in einen Blumenladen in der Seligenstädter Straße (20er-Hausnummern) eingedrungen. Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen. Die Unbekannten hatten sich vermutlich über das Nachbargrundstück und einen dort befindlichen Anbau Zugang zum Dach des Gebäudes verschafft. Dort schlugen sie das Dachfenster ein und gelangten hierüber in den Laden, wo sie alles durchwühlten und letztlich Bargeld erbeuteten, ehe sie flüchteten. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 3.000 Euro. Hinweise bitte an die Kripo-Hotline 06181 100-123.

3. Einbrecher kamen durch die Fassade - Schöneck / Kilianstädten

(cb) Einen Sachschaden von geschätzten 5.000 Euro richteten Einbrecher an, als diese zwischen Samstag, 10 Uhr und Sonntag, 8 Uhr, in eine Firma im Konrad-Zuse-Ring einbrachen. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen durchtrennten die Unbekannten zuerst einen Stabmattenzaun und gelangten so auf das Firmengrundstück. Dort begaben sie sich dann zur Fassade der Lagerhalle und durchtrennten die Isolierung. Durch ein so entstandenes Loch verschafften sich die Ganoven Zutritt in die Lagerhalle. Hier nahmen sie verschiedenes Präzisionswerkzeug an sich und flüchteten. Die Beamten des Einbruchskommissariats in Hanau bitten unter der 06181 100-123 um sachdienliche Hinweise.

4. BMW-Fahrer soll rücksichtslos gefahren sein - Hasselroth/ Langenselbold

(cb) Ein bislang unbekannter Lenker eines weißen BMWs fiel am Samstagvormittag in der Hauptstraße von Gondsroth durch seine rücksichtslose Fahrweise anderen Verkehrsteilnehmern gegenüber auf. Gegen 11.25 Uhr meldete sich ein Mitteiler bei der Polizei und schilderte, dass gerade auf der Strecke von Gondsroth in Richtung Langenselbold ein weißer BMW mit HU-Kennzeichen mit überhöhter Geschwindigkeit fahren würde. Zudem habe der Fahrer des BMWs andere Verkehrsteilnehmer, trotz Gegenverkehr, mehrfach rücksichtslos überholt. Hierbei sollen auch andere Autofahrer genötigt worden sein, dem weißen BMW auszuweichen. Laut derzeitigen Erkenntnissen fuhr der unbekannte Fahrer mit dem weißen BMW von Gondsroth am Langenselbolder Bahnhof vorbei auf die Autobahn 66 in Fahrtrichtung Hanau. Die Polizei in Gelnhausen hat die Ermittlungen wegen Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06051 827-0 zu melden.

5. Wer hat die Wahlplakate heruntergerissen? - Rodenbach

(cb) Drei Wahlplakate unterschiedlicher Parteien, welche entlang der Alzenauer Straße an Straßenlaternen befestigt waren, rissen unbekannte Täter ab und beschädigten diese. Ein Mitteiler informierte hierüber am Sonntag, gegen 0.45 Uhr, die Polizei. Die Staatsschutzabteilung in Offenbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Kripo-Hotline 069 8098-1234 um Zeugenhinweise.

6. Schwarzer BMW bei Parkplatzrempler beschädigt: Hinweise erbeten - Freigericht / Somborn

(cb) Innerhalb von 15 Minuten wurde bereits am Dienstag ein schwarzer BMW, welcher auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes in der Wehrweide (einstellige Hausnummern) parkte, beschädigt. Der Fahrzeughalter stellte seinen schwarzen BMW mit GN-Kennzeichen gegen 17.50 Uhr ab und stellte bei seiner Rückkehr gegen 18.05 Uhr Beschädigungen an der hinteren Stoßstange fest. Laut einer unbekannten Zeugin soll ein roter Kleinwagen den Unfall verursacht haben. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von 800 Euro zu kümmern, flüchtete der Fahrer des Wagens mit GN-Kennzeichen. Die unbekannte Zeugin sowie weitere Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, setzen sich bitte mit der Polizei in Gelnhausen unter der Telefonnummer 06051 827-0 in Verbindung.

7. Zeugen gesucht: Roter Nissan beschädigt - Gelnhausen

(cb) Einen Sachschaden von etwa 5.000 Euro verursachte ein bis dato unbekannter Unfallverursacher, als dieser einen am Fahrbahnrand am "Untermarkt" abgestellten Nissan beschädigte. Der rote Nissan Micra mit GN-Kennzeichen parkte seit Montagabend (3. Februar), 19 Uhr, dort im Bereich der 10er Hausnummern. Die Unfallbeschädigungen an der Fahrerseite des roten Kleinwagens musste die Fahrzeugführerin am Mittwoch gegen 6.30 Uhr feststellen. Die Polizei in Gelnhausen hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06051 827-0 zu melden.

Offenbach, 10.02.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

