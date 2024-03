Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweibrücken - Dreister Telefonbetrug erfolgreich

Zweibrücken (ots)

Zeit: 04.03.2024, 08:00 Uhr - 21:00 Uhr

Ort: Zweibrücken, Stadtgebiet. SV: Weil er am Telefon von einem unbekannten Anrufer massiv unter Druck gesetzt worden war, übergab ein über 90 Jahre alter Mann schließlich einer wildfremden Person einen Goldbarren im Wert von rund 32.000 Euro, um ihn vor dem Zugriff Unbefugter zu schützen und von der Polizei auf Fingerabdrücke angeblicher Täter untersuchen zu lassen, die ihn nach Aussage des Anrufers möglicherweise schon in Händen gehabt haben könnten. Die Tat wurde der Polizei erst mit Verzögerung bekannt.

Der Übergabe des Goldbarrens vorausgegangen waren mehrere Anrufe eines angeblichen Polizeibeamten namens Thomas Steinbeck, der dem Senior mitgeteilt hatte, dass die Polizei in seiner Nachbarschaft Einbrecher festgenommen hätte und starke Indizien darauf hindeuten würden, dass auch ein Einbruch in sein Anwesen unmittelbar bevorstehe. Im Verlauf des Telefonats gelang es dem Telefonbetrüger offenbar, dem Senior die Information zu entlocken, dass dieser in einem Schließfach seiner Bank einen Goldbarren aufbewahrt. Kurze Zeit später wurde dem Angerufenen am Telefon eine Bandaufnahme vorgespielt, die den Eindruck erweckte, als würde ein mutmaßlicher Täter einen sehr verängstigten Bankmitarbeiter mit dem Tode bedrohen, wenn dieser nicht die Wertgegenstände herausgebe, die in den Schließfächern der Bank gelagert sind. Um den Goldbarren in Sicherheit zu bringen, eilte der Senior zur Bank, entnahm ihn aus dem Schließfach und nahm ihn mit nach Hause. Kurze Zeit später klingelte es an seiner Haustür und der Senior übergab den Goldbarren einer unbekannten Person.

Der unbekannte Abholer wird wie folgt beschrieben:

Die Person war nicht größer als 1,65cm, hatte seitlich abrasierte Haare und voluminöses glattes Deckhaar, trug keinen Bart und keine Brille und wies auch sonst keine besonderen Merkmale auf. Vermutlich handelte es sich um einen Mann, gesichert ist dies aber nicht.

Die echte Polizei warnt dringend vor weiteren Anrufen gleicher oder ähnlicher Art und weist nochmals eindringlich darauf hin, niemals fremden Personen Wertgegenstände oder Bargeld an der Haustür oder an Treffpunkten zu übergeben. Sobald dies jemand am Telefon von Ihnen verlangt, können Sie sicher sein, dass es sich um einen Betrüger handelt und Sie Ihre Wertsachen, die Sie aushändigen sollen, nach der Übergabe niemals mehr wiedersehen würden. Rufen Sie beim kleinsten Verdacht auf einen Telefonbetrug immer und sofort die Polizei an.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell