POL-PDNR: Sachbeschädigung an PKW

Linz (ots) - Nach vorausgegangener Bürgerbeschwerde ist am Donnerstagmorgen durch Polizeibeamte der Polizeiinspektion Linz erneut in der Straße "Am Schwimmbad" in Linz der fließende Verkehr überwacht worden. Aufgrund der Baustelle in der Asbacher Straße war ein erhöhtes Verkehrsaufkommen feststellbar. Bei den Kontrollen sind keine Verkehrsverstöße festgestellt worden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

