POL-UL: (GP) Göppingen - Dieb flüchtet

In der Nacht auf Mittwoch versuchte ein Unbekannter ein Auto aufzubrechen.

Ulm (ots)

Kurz nach 2 Uhr versuchte ein Unbekannter in der Rechberghäuser Straße in Faurdau ein Auto zu öffnen. Der Dieb war gerade dabei, mit einem Werkzeug an dem Ford Focus herumzuhantieren. Als der Eigentümer in diesem Moment zu seinem Auto kam, ergriff der Täter die Flucht. Die Polizei Göppingen (Tel. 07161/632360) hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Verdächtige soll schlank und etwa 20 bis 30 Jahre alt sein. Er trug eine Kapuze und hatte einen Rucksack bei sich.

