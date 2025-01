POL-PPMZ: Vermisster 75-Jähriger wohlauf angetroffen, Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung.

Eisenberg (Pfalz) (ots) - Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen betrat ein 48-Jähriger Eisenberger am 02.01.25 gegen 23:00 Uhr eine Lokalität in der Gutenbergstraße in Eisenberg und war hierbei mit einem Messer und einer Eisenstange bewaffnet. Er stach dort unvermittelt mit dem Messer auf einen 58-jährigen Eisenberger ein und verletzte ihn leicht an der Hand. Der Mann wurde durch einen Rettungswagen in ein ...

