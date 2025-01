Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Hakenkreuz-Schmierereien und aufgebrochene Wohnungstür in Mehrparteienhaus in Mainz-Mombach

Mainz-Mombach (ots)

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht auf Donnerstag, 02.01.2025, in einem Mehrparteienhaus in der Hauptstraße in Mainz-Mombach mehrere Wohnungstüren mit Hakenkreuzen beschmiert und eine Tür gar aufgebrochen. Hinweise auf den oder die Täter bestehen derzeit nicht. Die Ermittlungen laufen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-34250 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

