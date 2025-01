Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Größerer Polizeieinsatz in Eisenberg -Mann verletzt Gäste mit Messer-

Eisenberg (Pfalz) (ots)

Am Donnerstag dem 02.01.2025 gegen 23:00 Uhr kam es in Eisenberg zu einem größeren Polizeieinsatz. Zeugen meldeten einen Mann der eine Lokalität in der Gutenbergstraße betrat und dort, mutmaßlich mit einem Messer, einen Gast leicht und einen schwer verletzte.

Der Tatverdächtige, ein 48-jähriger Eisenberger, wurde wenig später auf der Straße unter Einsatz eines Tasers durch Polizeikräfte vorläufig festgenommen. Er befindet sich derzeit im polizeilichen Gewahrsam. Die verletzten Männer wurden durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Lebensgefahr besteht nicht.

Die Hintergründe sowie der genaue Tatablauf sind derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Es wird im Laufe des Tages nachberichtet. Wir bitten daher von Nachfragen zunächst abzusehen.

