Feuerwehr Landkreis Leer

FW-LK Leer: Schrecklicher Brand in Mehrfamilienhaus auf Borkum - Personen sprangen aus dem Fenster

Bild-Infos

Download

4 weitere Medieninhalte

Borkum (ots)

In den frühen Stunden des heutigen Tages wurde die Feuerwehr Borkum zu einem Großeinsatz gerufen, nachdem in einem Mehrfamilienhaus auf der Insel Borkum ein Feuer ausgebrochen war. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand eine Wohnung im ersten Obergeschoss bereits in Vollbrand. Mehrere Personen waren von Rauch und Feuer eingeschlossen.

Die Bewohner der Brandwohnung hatten sich durch einen Sprung aus dem Fenster versucht zu retten. Der Familienvaters der sich schwerste Verletzungen beim Sprung aus dem Fenster zuzog, fing anschließend noch eines seiner Kinder auf. Auch die Mutter sprang zusammen mit einem Säugling aus dem Fenster und verletzte sich dabei erheblich. Die beiden Kinder blieben nach ersten Erkenntnissen unverletzt. Weitere Personen wurden durch die Feuerwehr gerettet. Insgesamt wurden ne i dem Brand drei Personen schwer, zwei Personen mittelschwer und vier Personen leicht verletzt.

Neben der Feuerwehr war auch der Rettungsdienst und die DRK Bereitschaft mit vielen Kräften im Einsatz. Helfer von der DLRG unterstützten die Retter bei Versorgung und Transport der Betroffenen. Vom Festland aus waren drei Rettungshubschrauber aus Deutschland und den Niederlanden nach Borkum geflogen um die Verletzten in spezielle Kliniken zu fliegen.

Die Feuerwehr Borkum war mit einem Großaufgebot vor Ort und kämpfte bis in die frühen Morgenstunden gegen die Flammen. Die Löscharbeiten waren komplex und forderten den vollen Einsatz aller beteiligten Feuerwehrleute. Dank der professionellen Arbeit konnte eine Ausbreitung des Feuers auf weitere Teile des Gebäudes verhindert werden. Dennoch sind durch den extremen Brand einige Wohnungen zur Zeit nicht bewohnbar.

Die betroffene Wohnung wurde vollständig zerstört. Die Unterstützung der Bevölkerung und das solidarische Zusammenstehen in dieser Notlage sind beispielhaft.

Details zum Einsatz:

Alarmierung: 02:38 Uhr Einsatzort: Hindenburgstraße

Original-Content von: Feuerwehr Landkreis Leer, übermittelt durch news aktuell