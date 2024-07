Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldkirch: Wohnungseinbruch nach Diebstahl des Originalschlüssels - Polizei sucht Zeugen

Am vergangenen Montagnachmittag, 08. Juli 2024, verschaffte sich eine bislang unbekannte Täterschaft zwischen 12:20 Uhr und 13:50 Uhr auf ungeklärte Weise Zutritt in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Hebelstraße in Waldkirch. Dort wurden sämtliche Räume nach Wertgegenständen durchsucht, es wurden unter anderem Schmuck und eine Geldkassette entwendet.

Bereits am Samstag, 29. Juni 2024, entwendete ein bislang unbekannter männlicher Täter aus derselben Wohnung einen Originalschlüssel sowie weitere Wertgegenstände. Der Täter täuschte der Geschädigten dabei vor, Mitarbeiter eines Telekommunikationsunternehmens zu sein und über die Umstellung des Kabelfernsehens aufklären zu wollen.

Die Geschädigte konnte den unbekannten Täter detailliert beschreiben: 185 cm groß, ca. 35 - 40 Jahre, Dreitagebart, braune Augen, schwarzes Poloshirt, kurze Hose, kurzes dunkelbraunes Haar, gepflegtes Erscheinungsbild. Er soll sich mit dem Namen "Avis" vorgestellt haben.

Ob die beiden Taten zusammenhängen und der Originalschlüssel möglicherweise genutzt wurde, um sich Zutritt zu verschaffen, ist Teil weiterer Ermittlungen. Hierzu sucht die Kriminalpolizei Emmendingen Zeugen, die unter Tel.: 07641 582-0 sachdienliche Hinweise geben können.

