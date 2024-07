Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weilheim: Unbelehrbar - Auto beschlagnahmt - neues Auto ausgeliehen

Freiburg (ots)

Eine 33-jährige Frau ist verdächtig, schon mehrere Male ein Kraftfahrzeug im Straßenverkehr geführt zu haben, obwohl sie keine Fahrerlaubnis besitzt. So wurde sie am Donnerstagmorgen, 11.07.2024, gegen 09:00 Uhr, bei Weilheim erneut beim Fahren eines Autos von einer Polizeistreife erwischt. Außerdem wies das gefahrene Auto an der Front einen frischen Unfallschaden auf. Dieser konnte einer Verkehrsunfallflucht in Titisee-Neustadt vom Vortag zugeordnet werden. Um weitere Fahrten zu verhindern, wurde das Auto beschlagnahmt. Noch am Mittag lieh sich die Tatverdächtige bei einem Autohaus ein Auto zur Probefahrt aus und brachte es bislang nicht zurück. Die Ermittlungen in diesem Fall dauern derzeit an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell