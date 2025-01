Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: versuchte schwere räuberische Erpressung mit Schreckschusspistole in Mainz-Mombach

Mainz-Mombach (ots)

Am Donnerstag, 02.01.25 gegen 14:00 Uhr kam es zu einer versuchten schweren räuberischen Erpressung mit Schreckschusspistole in der Hauptstraße in Mainz-Mombach.

Ein 75-jähriger Mainzer wird beim Verlassen eines Einkaufsmarktes von einem Unbekannten Mann angesprochen. Der Mann wirkt augenscheinlich alkoholisiert.

Als der Mann plötzlich zehn Euro von dem 75-jährigen verlangte, sei es zu einer Rangelei zwischen beiden Männern gekommen. In der Folge dessen zog der 49-jährige Beschuldigte eine Schreckschusswaffe und bedrohte damit dem 75-jährigen Mainzer. Dem Geschädigten gelingt es, die Waffe in eine Seitenstraße zu werfen und sich in Sicherheit zu bringen.

Die Einsatzkräfte können den 49-jährigen noch in der Hauptstraße antreffen und die Schreckschusspistole sicherstellen.

Der 75-jährige Mainzer wurde durch den Vorfall nur leicht verletzt.

