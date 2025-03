Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - In Gewahrsam genommen

Kehl (ots)

Beamte des Polizeireviers Kehl haben am Mittwochnachmittag einen 57-jährigen Mann in Gewahrsam genommen. Der alkoholisierte Störenfried war bereits mehrfach wegen seines aggressiven Verhaltens polizeilich in Erscheinung getreten. Gegen 17:20 Uhr meldete ein Zeuge, dass sich der 57-Jährige offenbar unerlaubt an einer Kirche in der Gustav-Weis-Straße aufhalte. Die Polizeistreife erteilte ihm einen Platzverweis. Daraufhin wurde der Unruhestifter zunehmend aggressiver, spuckte in Richtung der Beamten und warf mit Glasscherben um sich. Er musste die Nacht in polizeilichem Gewahrsam verbringen.

/al

