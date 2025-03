Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern, L87 - Mehrere Verletzte und vier beschädigte Fahrzeuge nach Verkehrsunfall

Achern (ots)

Am Mittwochnachmittag ereignete sich auf der L87 im Bereich der Abfahrt Achern/Fautenbach ein Auffahrunfall, bei dem drei Personen verletzt wurden, eine davon schwer. Kurz vor 17 Uhr soll eine 78-jährige VW-Fahrerin in Richtung Kappelrodeck unterwegs gewesen sein, als sie aufgrund eines entgegenkommenden Rettungsfahrzeuges mit Blaulicht und Martinshorn abbremste und an den Fahrbahnrand fuhr. Ein nachfolgender 66-jähriger Mitsubishi-Lenker konnte offenbar nicht rechtzeitig reagieren und prallte in das Heck des am Fahrbahnrand stehenden VW. Durch den Aufprall erlitten die beiden Fahrer leichte Verletzungen, während die 61 Jahre alte Beifahrerin des Mitsubishi-Fahrers schwere Verletzungen davontrug. Die Verletzten wurden vom Rettungsdienst jeweils in eine Klinik zur weiteren ärztlichen Behandlung gebracht. Durch umherfliegende Fahrzeugteile sollen weitere zwei Fahrzeuge beschädigt worden sein. Hierbei wurden jedoch keine weiteren Unfallbeteiligten verletzt. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf etwa 45.000 Euro beziffert. Die beiden Hauptunfallfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der fließende Verkehr wurde halbseitig an der Unfallstelle vorbeigeführt. Einsatzkräfte der Feuerwehr unterstützten die Maßnahmen an der Unfallstelle. Der 66-jährige Mann erwartet nun eine Strafanzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung.

