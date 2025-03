Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Zell am Harmersbach - Flucht nach Verkehrsunfall, Zeugen gesucht

Zell am Harmersbach (ots)

Am Mittwochmittag kam es in einer Parkbucht der Hauptstraße zu einer Unfallflucht. Zwischen 12:10 Uhr und 12:55 Uhr soll ein bis dato unbekanntes Fahrzeug beim Vorbeifahren einen ordnungsgemäß geparkten BMW touchiert und sich anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernt haben. Derzeit wird der Schaden auf etwa 1.000 Euro beziffert. Mögliche Zeugen des Unfalls oder wer Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 07835 54749-0 bei den Ermittlern des Polizeipostens Zell am Harmersbach zu melden.

/lk

