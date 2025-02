POL-MK: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei

Menden (ots) - Bisher unbekannte Täter drangen zwischen Sonntagmittag und Donnerstagabend in eine Wohnung an der Brandenburgstraße ein. Hierfür hebelten sie ein Fenster auf. Aus den Innenräumen entwendeten sie Bargeld. Anschließend flüchteten sie unerkannt. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Wache Menden unter 02373/9099-0 entgegen. (dill) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis ...

