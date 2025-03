Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl, Goldscheuer - Einbruch in Wohnung

Kehl, Goldscheuer (ots)

Am Donnerstagabend sollen Unbekannte in der Hölderlinstraße in eine dortige Wohnung eingedrungen sein. Mutmaßlich verschafften sich die Einbrecher zwischen 18:45 Uhr und 19:45 Uhr gewaltsam Zutritt über eine Terrassentüre in das Haus. Ersten Erkenntnissen zu Folge erbeuteten die Eindringlinge Bargeld sowie mehrere Schmuckgegenstände und entfernten sich anschließend unerkannt vom Tatort. Zeugen, welche verdächtige Aktivitäten im genannten Zeitraum wahrgenommen haben oder sonstige sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall geben können, sollen sich bitte bei den Beamten des Polizeireviers Kehl unter der Telefonnummer: 07851 893-0 melden.

