Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsunfall mit hohen Sachschaden und Verletzten auf der B 92

Greiz (ots)

Weida. Am Freitag den 28.03.2025 ereignete sich auf der B92, auf Höhe des Abzweiges nach Mildenfurth gegen 11:40 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Nach derzeitigen Erkenntnisstand wollte einer der Unfallbeteiligten mit seinem PKW, VW von der B92 aus nach links in Richtung Mildenfurth abbiegen. Dies bekam ein weiterer Beteiligter Fiat Fahrer, welcher die B92 in gleiche Richtung befuhr, zu spät mit und fuhr auf den ersten auf. Durch den Aufprall wurde der VW in den Gegenverkehr geschleudert, wo dieser mit einem dritten, weiteren Unfallbeteiligten kollidierte und so auch diesen Skoda beschädigte. Durch das Unfallgeschehen entstand an allen drei Fahrzeugen erheblicher Sachschaden und der 35-jährige Fahrer des VW wurde zudem leicht verletzt und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden. Aufgrund des Verkehrsunfalls musste die B92 in diesem Bereich für mehr als eine Stunde halbseitig gesperrt werden. <MS>

