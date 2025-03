Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Trunkenheistfahrt mit E-Scooter ohne Kennzeichen

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes. Am Samstag den 29.03.2025 konnten Polizeibeamte im Rahmen der Streifentätigkeit gegen 10:00 Uhr einen E-Scooter ohne angebrachten Kennzeichen feststellen und in der Folge auf der Schopperstraße in Zeulenroda-Triebes einer Verkehrskontrolle unterziehen. Im Laufe der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass die 43-jährige Fahrerin den Roller tatsächlich ohne einen bestehenden Versicherungsschutz in Betrieb nahm und zu dem noch, während der Fahrt unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Aufgrund dessen wurde der Fahrerin umgehend die Weiterfahrt untersagt, eine beweissichernde Blutentnahme im Krankenhaus durchgeführt und ein Ermittlungsverfahren gegen diese eingeleitet. <MS>

