Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Polizeieinsatz in Zeitzer Straße

Altenburg (ots)

Altenburg: Gegen 19:20 Uhr kamen am 27.03.2025 mehrere Streifen in der Zeitzer Straße zum Einsatz. Einer alkoholisierte und unter Betäubungsmittel stehende 37-jährige Frau war nach einem Hausfriedensbruch im Obdachlosenheim durch die Polizei ein Platzverweis ausgesprochen worden. Daraufhin trat die Beschuldigte nach den Beamten und bespuckte diese, weshalb die aggressive Frau in Gewahrsam genommen und in der Folge durch einen Arzt in die Obhut medizinischer Fachkräfte übergeben wurde. Gegen die Frau wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Polizeibeamte wurden bei dem Einsatz nicht verletzt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell