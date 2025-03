Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsunfall in Wettelswalde

Altenburg (ots)

Thonhausen: Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei rückten gestern Abend (27.03.2025) kurz nach 21:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Ortslage Wettelswalde aus. Dort war der Fahrer (55) eines Pkw Skoda aus Richtung Jonaswalde kommend in Höhe Ortseingang Wettelswalde von der Fahrbahn abkommen, war seitlich mit einem Betonmast kollidiert und schließend auf einem angrenzenden Feld zu Stehen gekommen. Der Fahrzeugführer wurde schwer verletzt durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Der Pkw wurde bei dem Unfall erheblich beschädigt. Die Altenburger Polizei nahm die Ermittlungen zum Unfallgeschehen auf und prüft, ob ggf. auch gesundheitliche Ursachen zum Unfallgeschehen beigetragen haben können.(CS)

