Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einsatz im Park der Jugend

Gera (ots)

Gera: Die Ermittlungen zu einem Körperverletzungsdelikt zum Nachteil eines 23-Jährigen nahmen Geraer Polizeibeamte gestern (27.03.2025) auf. Demnach gerieten kurz nach 17:00 Uhr im Park der Jugend zwei 23-Jährige in einen verbalen Streit. Dieser gipfelte darin, dass einer der beiden (somalisch) seinen Kontrahenten mit einer abgebrochenen Flasche bedrohte und Stichbewegungen in seine Richtung ausführte. Der Geschädigte (syrisch) wehrte die Bewegungen ab, sodass er an den Händen verletzt wurde und später medizinisch versorgt werden musste. Zudem verlagerte sich die Auseinandersetzung auf den Fußweg der Heinrichstraße, wobei in diesem Zusammenhang zwei geparkte Fahrzeuge sowie das Inventar eines dort ansässigen Geschäftes beschädigt. Der alkoholisierte Angreifer wurde schließlich in Gewahrsam genommen, wobei er die Beamten beleidigte und bedrohte. Für sein Verhalten muss er sich nun strafrechtlich verantworten. (RK)

