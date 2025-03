Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen zu unbekanntem Radfahrer nach exhibitionistischer Handlung

Altenburg (ots)

Windischleuba / Zschaschelwitz: Die Ermittlungen zu einer exhibitionistischen Handlung zum Nachteil einer 43-jährigen Frau leitete die Kriminalpolizei in Altenburg ein. Nach vorliegenden Informationen befand sich die Geschädigte am 09.03.2025 gegen 13:00 Uhr auf dem Fahrradweg bzw. Wanderweg an der B93, in Windischleuba OT Zschaschelwitz zu Fuß unterwegs. Dort wurde sie von einem unbekannten Radfahrer überholt. Ca. 150 m weiter hielt der Radfahrer an. Als sich die Geschädigte näherte, drehte sich der Unbekannte zu ihr und manipulierte an seinem unbekleideten Geschlechtsteil. Zudem fragte er die Geschädigte, ob diese zuschauen möchte was die Geschädigte zweifelsohne ablehnte.

Beschreibung UBT:

ca. 30 Jahre

sportliche Figur deutscher Akzent deutscher Phänotyp schwarze Kleidung Basecap

Zeugen, welche Hinweise zu dem unbekannten Radfahrer geben können werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234 - 1465 an die KPI Gera zu wenden (Bezugsnummer 0073353/2025). (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell