Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen zu Körperverletzung

Altenburg (ots)

Altenburg: Die Ermittlungen zu einem Körperverletzungsdelikt zum Nachteil eines 35-jährigen Mannes nahm die Altenburger Polizei am gestrigen Tag (26.03.2025) auf. Nach Auskunft des Geschädigten wurde diese am 25.03.2025, gegen 18:15 Uhr, im Zuge eines Streitgespräches mit einem bislang unbekannten Täter von diesem im Bereich des Bahnhofsgebäudes in der Wettinerstraße die Treppe hinuntergestoßen. Verletzt kam der Mann in ein Krankenhaus. Die Altenburger Polizei ermittelt nun (Bezugsnummer 0078274/2025) und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 03447 / 4710 entgegen. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell