Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ford Fiesta beschädigt - Zeugen gesucht

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes: Die Ermittlungen zu einer Sachbeschädigung an einem Ford Fiesta nahmen Greizer Polizeibeamte gestern (26.03.2025) auf und suchen nun nach Zeugen.

Demnach wurde der rote Pkw im Zeitraum von Montag (24.03.2025 16:00 Uhr) bis zum Dienstag (25.03.2025 15:45 Uhr) womöglich in der Greizer Straße oder in der Hohen Straße in Zeulenroda-Triebes auf der gesamten Beifahrerseite, auf einer Länge von 270 cm, zerkratzt. Zeugen, welche Hinweise zur Tat bzw. den Tätern geben können werden gebeten, sich unter der Tel. 03661 / 6210 bei der Greizer Polizei zu melden. (Bezugsnummer 0078370/2025). (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell