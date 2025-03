LPI-G: Geschwindigkeitskontrollen im Baustellenbereich

Gera (ots) - Bad Köstritz: In der Zeit von Montagnachmittag (24.03.2025, gegen 15:30 Uhr) und Dienstagfrüh (25.03.2025, gegen 06:00 Uhr) drangen unbekannte Täter in eine Schule in der Schulstraße ein. Nach derzeitigen Informationen stahlen die Einbrecher u.a. Werkzeug. Unerkannt gelang den Tätern anschließend die Flucht. Die Geraer Polizei ermittelt (Bezugsnummer 0076960/2025) dazu und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 0365 / 8234 - 1465 entgegen. (KR) Rückfragen ...

