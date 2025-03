LPI-G: Wasserbüffel ausgebüxt

Greiz (ots) - Zeulenroda-Triebes. Am 25.03.2025 gegen 18:35 Uhr kam es an der Bushaltestelle Oberer Bahnhof in Zeulenroda zum Brand von zwei Mülleimern. Beide Mülleimer stehen hierbei 200 Meter voneinander entfernt. Beide Mülleimer sowie ein Bushaltestellenschild wurden durchd die Flammen beschädigt. Ein Bundhaltenstellenschild wurde in Mitleidenschaft gezogen. Der Gesamtschaden liegt bei einem mittleren 3-stelligen ...

mehr