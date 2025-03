LPI-G: Mit Alkohol und Drogen am Steuer

Gera (ots) - Großenstein: Erneut legten unbekannte Täter in der Ortschaft Mückern einen Brand. Die Unbekannten setzten am 25.03.2025 zwischen 12:45 und 13:30 Uhr in der Hauptstraße insgesamt sieben Strohballen in Brand einer 36-Jährigen in Brand, sodass diese zerstört worden. Die hinzugerufenen Feuerwehr konnte den Brand zum Glück schnell löschen. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 350 Euro. Die Geraer ...

