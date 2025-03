Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Strohballen in Brand gesetzt

Gera (ots)

Großenstein: Erneut legten unbekannte Täter in der Ortschaft Mückern einen Brand. Die Unbekannten setzten am 25.03.2025 zwischen 12:45 und 13:30 Uhr in der Hauptstraße insgesamt sieben Strohballen in Brand einer 36-Jährigen in Brand, sodass diese zerstört worden. Die hinzugerufenen Feuerwehr konnte den Brand zum Glück schnell löschen. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 350 Euro.

Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Brandgeschehen aufgenommen. Die Brandursache und Zusammenhänge zu weiteren Brandfällen in Mückern im Zeitraum vom 20.03. bis 23.03.2025 sind Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen. Zeugen der Brandfälle werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0365 / 829-0 zu melden (Bezugsnummer 0077154/2025). (AK)

