LPI-G: Tatverdächtigen nach Wohnungseinbruch festgestellt

Altenburg (ots) - Altenburg: Bei der Polizei Altenburger Land wurde am 25.03.2025 der Einbruch in eine Gartenlaube in der Münsaer Straße angezeigt. Unbekannte Täter brachen am vergangenen Wochenende in der Zeit vom 21.03.2025, 14:00 Uhr bis zum 23.03.2025, 18:00 Uhr gewaltsam in das Gartenhäuschen eines 49-Jährigen und stahlen einen Motorradhelm, eine Motoradjacke, ein Batterieladegerät, eine Teleskopleiter, Getränke sowie einen Vertikutierer im Gesamtwert von ...

