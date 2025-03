Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einsatz in Lederhose

Gera (ots)

Lederhose: Das es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Dorfstraße gekommen sei, meldeten Anwohner am gestrigen Tag (26.03.2025) der Geraer Polizei. Nach vorliegenden Informationen verschaffte sich gegen 15:20 Uhr ein bislang unbekannter Täter Zutritt zu dem Haus und traf dort auf die Tochter (11) der Eigentümerin. Diese begab sich daraufhin zu ihren Nachbarn, welche die Polizei informierten.

Bei einer Überprüfung des Hauses konnte kein Täter gestellt werden. Des Weiteren wurde weder Sach- noch Beuteschaden verzeichnet.

Die Geraer Polizei ermittelt zum Tatgeschehen (Bezugsnummer 0078465/2025) und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 0365 / 8234 - 1465 entgegen. (RK)

