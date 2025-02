Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Nötigung auf der Autobahn

Ingelheim (ots)

Am Freitag, den 07.02.2025 gegen 18:55 Uhr ereignete sich eine Nötigung im Straßenverkehr auf der A60, Fahrtrichtung Bingen, in Höhe der Anschlussstelle Heidesheim.

Nachdem der bislang unbekannte PKW-Fahrer einem der Geschädigten zunächst über eine längere Strecke dicht auffuhr, überholte er weitere PKW rechts auf dem Standstreifen, bis er schließlich auf den linken Fahrstreifen wechselte, um dann die Autobahn an der Anschlussstelle Ingelheim-Ost wieder zu verlassen. In der Ortslage von Ingelheim verstieß er u.a. gegen ein Durchfahrtverbot und setzte seine Fahrt in unbekannte Richtung fort.

Zeugen bzw. weitere Geschädigte werden gebeten sich mit der Autobahnpolizei Heidesheim (06132-950100) in Verbindung zu setzen.

