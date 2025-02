Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Körperverletzung nach Kneipenbesuch

Ingelheim- Frei-Weinheim (ots)

Am Frühen Sonntagmorgen meldet ein 58 Jahre alter Ingelheimer, dass er von einem ihm unbekannten Mann geschlagen worden sei. Bei der Sachverhaltsaufnahme stellt sich heraus, dass der 58 Jährige den Mann in einer Kneipe in Frei-Weinheim kennengelernt hat. Nachdem beide zusammen Alkohol konsumiert haben, hat der 58 Jährige den anderen Mann nach Hause begleitet, da dieser sehr alkoholisiert gewesen sei. Im Laufe des Fußwegs sei der Mann dann aggressiv geworden und habe den Geschädigten geschlagen und getreten und hierdurch leicht verletzt. Im Rahmen der Fahndung kann der 23 jahre alte Beschuldigte unweit seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Ein Atemalkoholtest bei ihm ergibt einen Wert von 2,09 Promille. Es wird ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet und der Beschuldigte nach den erforlderichen Maßnahmen vor Ort entlassen.

