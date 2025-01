Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Brandstiftung - Tatverdächtige festgenommen

Ingelheim (ots)

Am Donnerstag (02. Januar 2025), gegen 23:45 Uhr, ging bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Mainz die Mitteilung über einen Brand einer Hecke in der Schifferstraße in Ingelheim am Rhein ein. Das Feuer konnte durch einen aufmerksamen Nachbarn bereits vor Eintreffen der Rettungskräfte gelöscht werden. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme ergab sich, dass sich vermutlich zwei Jugendliche vom Brandort in unbekannte Richtung entfernt hätten. Noch während der Sachverhaltsaufnahme in der Schifferstraße und der Heranführung weiterer Kräfte geht um 23:33 ein weiterer Notruf über ein offenes Feuer am Kindergemeinschaftshaus Nord in der Sporkenheimer Straße ein. Durch die Kräfte konnte ein größeres Feuer im Bereich der Mülltonnen festgestellt werden. Der Brand wurde durch die FFW Ingelheim noch vor Übergreifen auf die KiTa und demnach ohne Gebäudeschaden gelöscht. Es entstand jedoch Sachschaden an den Mülltonnen und den Begrenzungspfählen aus Holz. Der Schaden wird auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt. Im Rahmen der Fahndung wurden in der Hallgartner Straße zwei weibliche Personen, auf welche die Personenbeschreibung zutraf, kontrolliert. Im Laufe der Kontrolle räumten die 17-Jährige und die 19-Jährige Tatverdächtige ein, die Gegenstände in der Schifferstraße und in der Sporkenheimer Straße mit dem mitgeführten Feuerzeug in Brand gesetzt zu haben. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen werden die Tatverdächtigen an einen Erziehungsberechtigten übergeben. Wie in solchen Fällen üblich erwartet die Tatverdächtigen, neben den strafprozessualen Maßnahmen, auch eine Rechnung für die umfangreichen Einsatzmaßnahmen.

