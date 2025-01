Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Verkehrsunfallflucht Appenheimer Straße

Gau-Algesheim (ots)

In der Nacht vom 20.01.2025 auf den 21.01.2025 wurde in der Appenheimer Straße in Gau-Algesheim beim Vorbeifahren der Seitenspiegel eines Fahrzeugs beschädigt. Der Unfallverursacher verließ nach Unfallverursachung die Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern, hinterließ jedoch seinen ebenfalls beschädigten Seitenspiegel vor Ort. Demnach handelt es sich bei dem Unfallfahrzeug mutmaßlich um einen roten VW Bus oder Transporter. Wer sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ingelheim unter der Rufnummer 06132 65510 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piingelheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

