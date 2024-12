Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Schwerverletzte Beifahrerin nach Verkehrsunfall auf der Heessener Straße

Hamm-Heessen (ots)

Schwer verletzt kam eine 37-jährige Frau aus Hamm am Montag, 9. Dezember, nach einem Verkehrsunfall auf der Heessener Straße mit einem Rettungswagen in ein Hammer Krankenhaus.

Die Frau aus Hamm saß als Beifahrerin im VW eines 45-Jährigen, der mit seinem Fahrzeug die Heessener Straße befuhr um nach links in die Stefanstraße abzubiegen. Neben dem VW fuhr in gleicher Richtung ein 47-jähriger Mazda-Fahrer, der in Höhe des Futterhauses nach links auf die Linksabbiegerspur wechseln wollte.

Um einen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge zu vermeiden, führte der 45-jährige VW-Fahrer ein Fahrmanöver durch und lenkte ein. Durch das Einlenken verletzte sich seine Beifahrerin schwer - sie kam mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Heessener Straße in Höhe des Futterhauses in beide Fahrtrichtungen gesperrt. (ds)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell