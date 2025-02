Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Pkw-Aufbruch: Hausmeister-Equipment gestohlen

Kaiserslautern (ots)

In der Mainzer Straße sahen es Diebe auf einen Transporter ab. Die Täter stahlen aus dem Wagen das komplette Equipment eines Hausmeisterservices. Um in den Opel zu gelangen, schlugen die Unbekannten eine Heckscheibe an dem Fahrzeug ein. Mit ihrer Beute machten sie sich unerkannt auf und davon. Der Diebstahl wurde am Montagvormittag der Polizei gemeldet. Das Fahrzeug parkte auf dem Gelände eines Autohauses. Möglicherweise waren die Täter am Wochenende aktiv. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14199 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell