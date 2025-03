Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Auseinandersetzung nach Diebstahl eines Autos

Kusel (ots)

Weil ihm ein mutmaßlicher Dieb den Wagen stahl, nahm am späten Samstagnachmittag ein Autofahrer die Verfolgung nach dem Verdächtigen auf. Als er den Fahrzeugdieb stellte, kam es zur Auseinandersetzung. Nach bisherigen Erkenntnissen parkte ein 27-Jähriger seinen Wagen vor einem Supermarkt in der Innenstadt. Als er nur kurz im Laden verschwand, um etwas zu kaufen, ließ er den Schlüssel im unverschlossenen Auto stecken. Der ebenfalls 27-jährige Täter machte sich die Gelegenheit zunutze, stieg in den Ford ein und fuhr davon. Eine aufmerksame Zeugin informierte den Bestohlenen und man nahm zusammen die Verfolgung auf. In einem Kreisel gelang es ihnen, den Fahrzeugdieb anzuhalten. Als der Mann den Langfinger bis zum Eintreffen der Polizei festhalten wollte, zog dieser ein Tierabwehrspray. In einem Gerangel gelang es dem Fahrzeughalter, das Reizspray an sich zu nehmen und gegen den Angreifer einzusetzen. Dieser wurde hierbei leicht verletzt und musste vom Rettungsdienst behandelt werden. Bei der anschließenden Durchsuchung durch die Polizei konnten bei dem Tatverdächtigen Betäubungsmittel gefunden werden. Eine entnommene Blutprobe soll Aufschluss über dessen Drogenkonsum geben. Auf den Täter kommen jetzt Strafanzeigen wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls, des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln sowie dem Fahren ohne Fahrerlaubnis zu. |kfa

