POL-PPWP: Taschendiebe greifen zu

Kaiserslautern (ots)

Ein Stadtbewohner wurde am späten Freitagnachmittag am Fackelrondell Opfer von Taschendieben. Wie der Mann den Polizisten mitteilte, war er gegen 17:15 Uhr in einem Lebensmitteldiscounter einkaufen. Hierbei haben ihm vermutlich Langfinger den Geldbeutel aus der Jackentasche gestohlen. In dem Portemonnaie befanden sich Bankkarten, Ausweisdokumente und über 200 Euro Bargeld. Nach bisherigen Ermittlungen könnten zwei Frauen im Alter zwischen 20 und 25 Jahre für den Diebstahl verantwortlich sein. Die Identität der mutmaßlichen Täterinnen steht noch nicht fest. Zeugen, die sachdienlichen Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-13312 zu melden. |kfa

