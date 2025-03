POL-PPWP: Einbrecher wird überrascht und flieht

Kaiserslautern (ots) - Dank zweier aufmerksamer Zeugen konnte die Polizei am Sonntag einen Pfandflaschen-Dieb stellen. Der 61-Jährige steht im Verdacht, an mehreren Supermärkten im Stadtgebiet Leergut gestohlen zu haben, um das Pfand zu kassieren. Die beiden Zeugen verständigten am Vormittag die Polizei, nachdem sie beobachtet hatten, wie sich der Mann auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Carl-Euler-Straße ...

