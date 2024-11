Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Zwei Verletzte bei Auffahrunfall ++ Einbruch in der Gartenstraße ++ Polizei stoppt Trunkenheitsfahrt ++ Diebstähle auf der Windparkbaustelle - Polizei bittet um Hinweise ++

Rotenburg (ots)

Zwei Verletzte bei Auffahrunfall

Sottrum. Bei einem Auffahrunfall in der Bremer Straße sind am Montagnachmittag eine 37-jährige Frau und ein 8-jähriges Mädchen verletzt worden. Eine 29-jährige Autofahrerin war gegen 16.15 Uhr mit ihrem Seat auf der Bundesstraße in Richtung Rotenburg unterwegs. Etwa in Höhe der Gartenstraße musste die Frau verkehrsbedingt anhalten. Die nachfolgende, 37-jährige Fahrerin eines Citroen erkannte diese Situation vermutlich zu spät und fuhr auf den stehenden Seat auf. Dabei zogen sich die Unfallverursacher und auch ihre Tochter leichte Verletzungen zu.

Einbruch in der Gartenstraße

Bothel. Am Montagabend ist es in der Gartenstraße zu einem Einbruch in ein Wohnhaus gekommen. Zwischen 18.45 Uhr und 19 Uhr hebelten unbekannte Täter auf der Rückseite eine Terrassentür auf. Im Haus durchstöberten die Einbrecher alle Räume. Sie fanden Schmuck und nahmen ihn mit.

Polizei stoppt Trunkenheitsfahrt

Scheeßel. Mit knapp einem Promille Alkohol im Blut und ohne Fahrerlaubnis ist ein 69-jähriger Autofahrer am Montagmittag in eine Verkehrskontrolle der Scheeßeler Polizei geraten. Die Beamten waren im Ortskern auf den Wagen des Mannes aufmerksam geworden. Im Gespräch mit dem Fahrer bemerkten sie, dass er unter Alkoholeinfluss stand. Einen Führerschein konnte der 69-Jährige auch nicht vorlegen. Er musste eine Blutprobe abgeben.

Autos aufgebrochen

Fintel. In der Nacht zum Montag haben Unbekannte zwei Autos aufgebrochen. In der Straße Feldtor schlugen sie die Scheibe der Fahrertür eines auf dem Grünstreifen parkenden VW Golf ein. Im Fahrzeuginneren fanden die Täter ein Portemonnaie in einer Türablage und nahmen es mit. In der benachbarten Straße Kohlhof gelangten sie auf die gleiche Weise in einen Hyundai. Hier hatten die Unbekannten vermutlich eine Handtasche im Wagen gesehen. Darin fanden sie eine Geldbörse. Die Handtasche warfen die Täter in der Nähe des Tatorts wieder weg.

Einbrecher lösen Alarm aus

Zeven. In der Nacht zum Dienstag sind unbekannte Täter in der Straße Kattrepel in ein Juwelier- und Uhrengeschäft eingedrungen. Dazu brachen sie die Eingangstür auf. Als die Täter das Geschäft betraten, lösten sie einen Alarm aus. Der vom Krach geweckte Eigentümer machte sich bemerkbar und vertrieb so die Einbrecher. Die Unbekannten blieben ohne Beute.

Diebstähle auf der Windparkbaustelle - Polizei bittet um Hinweise

Zeven. In den vergangenen Tagen haben unbekannte Täter auf dem Gelände des Windparks an der Straße "Alte Reihe" ein Stromaggregat, mehrere Baumaschinen, Baumaterial, Beleuchtungskörper und auch Dieselkraftstoff gestohlen. Die Polizei geht davon aus, dass die Unbekannten mit einem größeren Fahrzeug auf das weitläufige Baustellengelände gefahren sein dürften. Hier luden sie die Beute ein und fuhren davon. Zeugen, denen zwischen Mittwoch und Montag verdächtige Fahrzeuge an der Baustelle aufgefallen sind, melden sich bitte unter Telefon 04281/9592-0 bei der Zevener Polizei.

