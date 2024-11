POL-ROW: ++ Mobiliar auf Grünstreifen entsorgt - Polizei bittet um Hinweise ++ Einbruch in Werkstatt - Polizei bittet um Hinweise ++ Einbrecher auf frischer Tat ertappt ++ Polizei stoppt Trunkenheitsfahrt ++

Polizeiinspektion Rotenburg

Rotenburg (ots)

Mobiliar auf Grünstreifen entsorgt - Polizei bittet um Hinweise

Zeven. Eine Eckbank, mehrere Stühle, Teppiche und ein Bettgestell haben Unbekannte in der vergangenen Woche auf dem Grünstreifen an der Kirchhofsallee kurz vor dem Westring unerlaubt entsorgt. Der Bauhof rückte an und sorgte wieder für Ordnung. Vom Verursacher fehlt bislang jede Spur. Deshalb hoffen die Ermittler der Zevener Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung. Mitteilungen bitte unter Telefon 04281/9295-0.

Einbruch in Werkstatt - Polizei bittet um Hinweise

Gnarrenburg. In der Nacht zum Sonntag sind unbekannte Täter in eine Werkstatt an der Hindenburgstraße eingebrochen. Dazu mussten sie eine metallene Tür aufhebeln. Im Gebäude fanden sie mehrere Akku-Werkzeuge der Marke Makita, zwei Motorsägen des Herstellers Stihl und weiteres Werkzeug. Mit der Beute verschwanden die Täter unerkannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gnarrenburg unter Telefon 04763/62892-0.

Einbrecher auf frischer Tat ertappt

Vorwerk. Am Samstagnachmittag sind zwei noch unbekannte Täter bei einem Einbruch in ein Wohnhaus an der Lange Straße auf frischer Tat vom Hausbewohner ertappt worden. Zwischen 17.20 Uhr und 17.40 Uhr hatten die beiden Männer die Terrassentür hinter dem Gebäude aufgehebelt. In der Wohnung suchten sie nach Beute und fanden dabei Bargeld und Schmuck. Als der 46-jährige Geschädigte zurückkehrte, schreckte er die Einbrecher auf. Beide ergriffen sofort die Flucht. Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, melden sich bitte unter Telefon 04281/9592-0 bei der Zevener Polizei.

Polizei stoppt Trunkenheitsfahrt

Hemslingen. Eine Streifenbesatzung der Rotenburger Polizei hat am späten Samstagabend einen 55-jährigen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Gegen 23.30 Uhr waren die Beamten in der Söhlinger Straße auf den Wagen des Mannes aufmerksam geworden. Bei der Verkehrskontrolle erkannten sie, dass der Fahrer deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht: 2,5 Promille. Der 55-Jährige musste eine Blutprobe und auch seinen Führerschein abgeben

