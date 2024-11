Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++Sicherstellung unerlaubter Feuerwerkskörper++

Rotenburg (ots)

Sicherstellung unerlaubter Feuerwerkskörper

Bremervörde. Am späten Abend des 31. Oktober 2024, gegen 22:45 Uhr, wurden Polizeibeamte des Polizeikommissariats Bremervörde im Bereich der Gartenstraße/Gehweg am Vörder See auf drei Jugendliche aufmerksam, die mit sogenannten "Böllern" hantierten. Bei der Kontrolle gaben die Jugendlichen an, die Feuerwerkskörper als "Polen-Böller" über einen Kontakt aus den sozialen Medien im Bereich Zeven erworben zu haben. Im Zuge der Ermittlungen konnte das Profil des Social Media-Kontakts identifiziert werden. Dies führte zu einem Tatverdacht gegen eine 19-jährige Frau aus Seedorf. Auf Grundlage eines Beschlusses der Staatsanwaltschaft Stade wurde die Wohnung der Verdächtigen durchsucht. Dabei wurden weitere unerlaubte Feuerwerkskörper entdeckt und sichergestellt. Gegen die 19-Jährige wurde ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell