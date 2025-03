Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unbekannte Täter brechen in Supermarkt ein

Bann (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Am frühen Montagmorgen verschafften sich Unbekannte Zugang zu einem Lebensmitteldiscounter in der Hauptstraße. Nach bisherigen Ermittlungen müssen die Täter zwischen 2:40 Uhr und 2:50 Uhr das Geschäft betreten und sich an den Tabakwarenständern bedient haben. Als Beute nahmen die Langfinger eine große Anzahl an Zigaretten und sogenannte "Vapes" an sich. Die genaue Schadenssumme steht noch nicht fest. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-13312 zu melden. |kfa

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell