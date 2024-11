LPI-EF: Seniorin bei Brand schwer verletzt

Erfurt (ots) - Auf einen Betrüger fiel ein 58-Jähriger aus Erfurt herein. Über ein soziales Netzwerk wurde der Mann über Investmentmöglichkeiten in Krypto-Währung informiert. Anschließend überwies er im Tatzeitraum von Mitte Oktober bis Mitte November 10.000 Euro an den Täter. Um wieder an sein Geld zu gelangen, sollte der 58-Jährige seine Kontodaten an den Unbekannten herausgeben. Dieser Aufforderung kam er ...

